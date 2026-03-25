Uno de los jugadores que tiene todos los números para salir de Chivas en el próximo mercado de pases es Armando González, quien rechazó una brutal oferta de CSKA de Moscú. En medio de este contexto, la Hormiga podría recibir un duro golpe debido a que Barcelona, uno de los clubes europeos que se acercó a preguntar condiciones, ya que planea fichar a Julián Álvarez.

Tras conocerse la noticia del no que dio la Hormiga al conjunto ruso, salió a la luz que varios equipos del Viejo Continente estaban interesados en él. Diego Ivey dio a conocer en febrero que el conjunto, West Ham y Celtics se acercaron a preguntar las condiciones para fichar al futbolista formado en Verde Valle.

En aquel reporte se destaca el nombre de Barcelona y medios españoles se hacían eco de la información al señalar que el Flink necesitaba encontrar el suplente de Robert Lewandowski. En medio de este contexto, dan a conocer que el Barsa estaría detrás del fichaje de Julián Álvarez de Atlético Madrid.

“El FC Barcelona tiene como gran prioridad del próximo mercado fichar un ‘9’. El que más gusta es Julián Álvarez (25 años) aunque el club azulgrana tiene alguna opción más en la recámara. Pero el argentino es el preferido y ya lo sabe, como también sabe el club azulgrana que al punta del Atlético de Madrid le atrae el interés culé a pesar de tener contrato hasta 2030”, reportó Mundo Deportivo este miércoles.

¿Cuántos goles lleva anotados Armando González en el Clausura 2026?

En lo que va del Clausura 2026, Armando González lleva anotados nueve goles en 12 partidos y se ubica segundo detrás de Joao Pedro, quien anotó 10. Cabe destacar que actualmente la Hormiga se encuentra convocado a la Selección Mexicana.