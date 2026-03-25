En los próximos días la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en la fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo 2026. En medio de este contexto, Carlos Hermosillo destruyó con su crítica a Guillermo Ochoa y pidió a Raúl Rangel como titular en el Tri.

No hay dudas de que el portero del Guadalajara es uno de los mejores en su puesto con atajadas en momentos claves. Desde el año pasado hasta la fecha, pasó de pelear por el puesto de titular a ser inamovible en el conjunto nacional que actualmente dirige Javier Aguirre.

El próximo sábado México enfrentará a Portugal en un duelo clave para comenzar a definir los futbolistas que serán titular en el próximo 12 de junio, como así también quienes integrarán la lista completa de convocados al Mundial 2026. En medio de este contexto, Carlos Hermosillo señaló que el Tala Rangel debe ser titular y que es una vergüenza que hayan citado a Guillermo Ochoa.

Raúl Rangel se perfila para ser titular ante Portugal. (Foto: IMAGO7)

“Se va a motivar (Raúl Rangel). Es una motivación jugar contra Portugal y tener un arquero con la magnitud de Memo Ochoa. Me cuesta trabajarlo decirlo porque tengo un gran cariño y respeto por Memo Ochoa, pero me parece una burla lo que hoy opinan de que Memo puede parar, una burla total, entonces traigan a Jorge Campos porque tiene más experiencia”, expresó en Fox Sports.

¿Qué jugadores de Chivas se encuentran con la Selección Mexicana?

Para esta fecha FIFA Javier Aguirre decidió convocar a cinco jugadores de Chivas que se encuentran en un gran momento. Ellos son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Quienes tendrían garantizado un lugar en la lista de 26 de jugadores para el Mundial 2026 serían el Tala y el Piojo.