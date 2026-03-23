La Selección Mexicana llevará adelante un nuevo amistoso de cara al Mundial 2026 tras haber jugado con Bolivia, Panamá e Islandia en el 2026. De cara al debut con Sudáfrica, el Tri enfrentará a Portugal en el Estadio Banorte, por lo que repasamos cómo, dónde y cuándo ver en VIVO y EN DIRECTO a los cinco jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

Javier Aguirre ultima detalles para llegar de la mejor manera al inicio de la Copa del Mundo 2026 en el que el conjunto nacional será anfitrión. Por esta razón, el Vasco pidió pruebas de fuego en las siguientes fechas FIFA, por lo que se enfrentará al seleccionado luso y belga en los próximos 15 días.

De cara a los próximos amistosos el entrenador de la Selección Nacional de México decidió que Chivas vuelva a ser la base de su convocatoria ante el gran momento que vive en la Liga MX. Por esta razón el técnico del Tri decidió convocar a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma. Los cinco tienen altas posibilidades de colarse a la lista final para el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Portugal por el amistoso de preparación para el Mundial 2026?

El juego entre México y Portugal se llevará adelante el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte de Ciudad de México, anteriormente conocido como el Estadio Azteca. El mismo comenzará a disputarse a las 19:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Portugal por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en la victoria contra Panamá, Bolivia e Islandia, el encuentro entre México y Portugal se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming VIX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.