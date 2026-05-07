Todo el conflicto entre la Selección Mexicana y Chivas terminó siendo tomado con mucho humor por la afición.

Chivas vivió horas de enorme tensión el pasado miércoles, luego de que Amaury Vergara tomara la decisión de no prestar a sus jugadores para la concentración de la Selección Mexicana mientras no se respetaran los acuerdos establecidos para todos los clubes de la Liga MX. La situación generó muchísimo ruido en redes sociales, donde aficionados de distintos equipos siguieron atentos cada movimiento relacionado con los convocados rojiblancos.

Finalmente, las cosas lograron solucionarse y los cuatro futbolistas del Guadalajara que pudieron reportar en Verde Valle viajaron en avión privado rumbo al CAR. Sin embargo, la hora límite de llegada estaba fijada para las 20:00 horas, por lo que el reloj comenzó a jugar presión tanto para los jugadores como para la afición, que tomó toda la situación con mucho humor y rápidamente llenó las redes sociales de memes.

Y es que los jugadores de Chivas no fueron los únicos que llegaron prácticamente sobre la hora, ya que los elementos de Toluca incluso arribaron todavía más tarde, registrándose su entrada alrededor de las 19:56 horas. Esto provocó todavía más burlas y comentarios en internet. Para rematar, la propia Selección Mexicana publicó posteriormente una fotografía de todos los jugadores cenando juntos, imagen que terminó convirtiéndose en combustible perfecto para que la afición siguiera creando memes sobre toda la polémica.

Los mejores memes sobre la llegada de los jugadores de Chivas y la Selección al CAR

Las redes sociales explotaron con creatividad tras la llegada de los convocados al CAR, especialmente con bromas relacionadas con los jugadores “llegando corriendo”. La situación, que durante varias horas parecía convertirse en un conflicto muy serio entre clubes y Selección, terminó siendo tomada con humor por gran parte de la afición mexicana, poniendo fin a un capítulo más del mágico futbol mexicano.