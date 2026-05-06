Chivas vive un momento de alta tensión con la Selección Mexicana, luego de que se rompieran los acuerdos iniciales sobre la cesión de jugadores para la concentración extraordinaria de Javier Aguirre. Esta situación provocó que Amaury Vergara ordenara a los futbolistas rojiblancos reportar en Verde Valle para entrenar este miércoles, en una clara postura de defensa de los intereses del club.

Amaury Vergara ordenó que los jugadores de Chivas regresaran a entrenar.

En respuesta, Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González acataron la instrucción y se presentaron desde temprano en las instalaciones del Guadalajara, siendo incluso de los primeros en llegar. Sin embargo, la ausencia de Brian Gutiérrez llamó la atención, generando dudas e incertidumbre entre la afición rojiblanca en medio de este conflicto.

La razón detrás de esta situación no tiene que ver con una postura en contra del club, sino con un tema logístico. Brian Gutiérrez se encontraba en Chicago visitando a su familia, aprovechando los días previos a reportar con la Selección. El cambio de planes de última hora, prácticamente durante la madrugada, le impidió reorganizar su vuelo a tiempo para llegar a Guadalajara y presentarse al entrenamiento de este miércoles.

Ahora, todo dependerá de la postura final que adopten Chivas y la Selección Mexicana en las próximas horas. En caso de que se alcance un acuerdo y los jugadores rojiblancos deban presentarse en el CAR, Gutiérrez podría simplemente retomar su itinerario original y viajar directamente para integrarse a la concentración sin necesidad de pasar por Verde Valle.

Chivas y Toluca mandarían a sus jugadores a Selección Mexicana tal como se había acordado inicialmente

A pesar del conflicto generado, todo apunta a que la situación podría resolverse en las próximas horas. Toluca, equipo que detonó la polémica al considerar utilizar a sus convocados en Concachampions, habría decidido no hacerlo, lo que abriría la puerta para que Chivas finalmente ceda a sus jugadores a la Selección Mexicana tal como se había pactado desde un inicio, bajando así la tensión entre ambas partes.