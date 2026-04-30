No hay dudas de que una de las grandes incorporaciones de Chivas para el Clausura 2026 ha sido Brian Gutiérrez, quien llegó a Guadalajara y no paró de marcar la diferencia como titular o desde el banco de suplentes. Tras no cumplir un semestre completo en el Rebaño Sagrado, Pepe del Bosque, periodista de TNT Sports, reportó que el futbolista que disputará el Mundial 2026 con la Selección Mexicana es seguido de cerca por Copenhague de Dinamarca y por un club de la Bundesliga. Afirman que el equipo danés ya recibió tres informes del mediocampista.

Es un hecho que Amaury Vergara y sus hermanas deberán darle un importante reconocimiento y bono a Javier Mier, Alejandro Manzo, Gabriel Milito y todo el cuerpo técnico porque rescataron a un equipo a la deriva y lo volvieron a valorar con en menos de un año de competencia. Omar Govea, Daniel Aguirre, Armando González, Luis Romo y Santiago Sandoval se consolidaron de la mejor manera gracias al trabajo del técnico argentino.

Para el Clausura 2026 el Guadalajara fue por el fichaje de Brian Gutiérrez, quien arribó, se puso la playera rojiblanca y marcó la diferencia en menos de seis meses. En medio de su convocatoria al Mundial 2026, Pepe del Bosque reveló que el futbolista formado en Chicago Fire es seguido de cerca por dos clubes europeos y que Copenhague ya hizo el primer movimiento debido a que pidió informes por él.

Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Brian Gutiérrez está siendo seguido muy de cerca por un equipo de la Bundesliga, de la parte media baja de la tabla, y por Copenhague. Algo que le ha gustado de Brian Gutiérrez que habla perfecto inglés, fue formado en Chicago Fire, y que tiene una mentalidad tremenda. Todavía no hablan con Brian Gutiérrez, la directiva y gente cercana al Copenhague, pero ya mandaron a seguirlo. Ya hay reportes de él, hasta tres reportes para seguir a Brian Gutiérrez”, informó el periodista en TNT Sports.

Los números de Brian Gutiérrez en el Clausura 2026

Según lo informado vio acción en 16 partidos, anotó dos goles, dio dos asistencias y sumó 854 minutos de juego. No hay que olvidarse que en el último tiempo Gabriel Milito decidió usarlo en los segundos tiempos para encontrar mayor garantías defensivas con la dupla de Omar Govea y Fernando González en la contención.