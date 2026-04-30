El Clausura 2026 ha entrado en su recta final, y mientras Chivas se enfoca en la Liguilla, también comienzan a perfilarse los movimientos que podría haber de cara al Apertura 2026. Independientemente de lo que suceda en la fase final, todo apunta a que habrá ajustes importantes en el plantel, especialmente en lo que respecta a salidas de jugadores que han tenido poca participación.

En ese sentido, el periodista especializado en el Guadalajara, Jesús Bernal, adelantó que hay dos futbolistas que tendrían pie y medio fuera del equipo de cara al mercado de verano: Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, ambos defensores que no han logrado consolidarse dentro del esquema de Gabriel Milito en el presente torneo.

“No hay que ser genios para saber que hay dos jugadores en la cuerda en Chivas: Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias. No solo por el tema de los minutos, sino por otra situación”, declaró Bernal en su canal de YouTube.

Y es que más allá de su rol secundario, los números reflejan claramente su falta de protagonismo: Sepúlveda apenas ha disputado 19 minutos en todo el torneo, mientras que Tapias suma 158. A esto se suma un factor clave, pues los regresos de Luis Rey y Diego Ochoa provocarían aún más competencia en la zona defensiva, reduciendo todavía más sus oportunidades, lo que abriría la puerta a una posible venta o cesión.

Sin embargo, existe un obstáculo recurrente que podría complicar sus salidas: el tema salarial. En anteriores mercados, varios movimientos del Guadalajara se han frenado debido a que los jugadores no están dispuestos a reducir sus ingresos, mientras que otros clubes no pueden igualar esas condiciones, lo que podría volver a convertirse en un factor determinante en estos casos.

Erick Gutiérrez, el otro jugador al que le buscarán acomodo en el mercado de verano

Aunque no fue mencionado directamente por Jesús Bernal en su análisis, Erick Gutiérrez es otro de los nombres que apunta a salir del club en el corto plazo. El mediocampista se encuentra completamente fuera de los planes de Gabriel Milito y no ha disputado un solo minuto en todo el Clausura 2026, por lo que la directiva rojiblanca escuchará ofertas en el mercado de verano con la intención de encontrarle un nuevo destino.