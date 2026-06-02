En Chivas futbolistas y cuerpo técnico se encuentran en periodo vacacional, mientras que la directiva ya analiza las posibles bajas que consensuó con Gabriel Milito. Por esta razón, repasamos el semáforo de bajas.

Chivas se encuentra de vacaciones mientras la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. En medio del inicio del certamen mundialista, hay un sinfín de jugadores que suenan para reforzar al Rebaño Sagrado en el Apertura 2026.

Mientras el equipo descansa, Gabriel Milito, su cuerpo técnico y la directiva ya evaluaron los regresos que tendrá el Guadalajara y que jugadores entran en planes para el siguiente en torneo. Por esta razón repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas para el siguiente torneo.

Yael Padilla

La noticia más importante del Guadalajara en el último fin de semana fue en relación a la inminente llegada de Kevin Castañeda. A cambio quien estaría saliendo es Yael Padilla como parte de pago. Resta saber si el Rebaño Sagrado acepta venderlo sin una cláusula de recompra.

Miguel Tapias

El defensa en el Clausura 2026 no fue tenido en cuenta por Gabriel Milito y se espera que salga en este libro de pases. El lunes primero de junio salió el rumor de que Pachuca y Pumas estarían interesados en Miguel Tapias, por lo que habrían preguntado condiciones.

Gilberto Sepúlveda

Gilberto Sepúlveda es otro de los futbolistas que el Guadalajara quiere acomodar en este libro de pases, pero se destapó que FC Juárez no lo quiere porque cuenta con un alto salario. La directiva quiere venderlo, le queda más de un año de contrato, pero hoy estaría lejos de salir si no baja sus pretensiones.

Diego Ochoa

Diego Ochoa regresó de su préstamo con FC Juárez, pero César Huerta informó que el futbolista pidió salir. Necaxa se lo llevaría por un año a préstamo más opción de compra.

¿Qué otros jugadores no entran en planes de Chivas?