Chivas analiza las posibles altas y bajas para el Apertura 2026. Mientras se espera el inicio de la Copa del Mundo, se habla de la posible salida de Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda. A su vez, Gil Mora habló sobre Kevin Castañeda y se destapó el posible rival del Guadalajara.

Mientras todo el mundo sigue de cerca el inicio de la próxima Copa del Mundo, Chivas está al pendiente de lo que sucede en el mercado de pases. Se espera que el Guadalajara realice un libro de pases que esté a la altura para pelear por el Apertura 2026.

Por esta razón el Rebaño Sagrado no solo prevé altas, sino que también bajas ya que busca acomodar a Miguel Tapias, quien ya es sondeado por dos clubes. Entre los jugadores que el conjunto rojiblanco busca fichar se encuentra Denzell García por quien los FC Juarez descartaron la salida del mediocampista con Gilberto Sepúlveda como parte de pago debido a que tiene un alto salario. Además, Gil Mora dejó un mensaje sobre Kevin Castañeda y su forma de trabajar. Por último salió a la luz que el conjunto rojiblanco iniciará su participación en el Apertura 2026 ante Toluca.

Pachuca y Pumas se interesan en Miguel Tapias

Miguel Tapias es uno de los jugadores que Chivas decidió colocar en la lista de transferibles para el Apertura 2026. Mientras el equipo se encuentra de vacaciones salió a la luz que Pumas y Pachuca estarían interesados en Micky. Según lo informado por insiders del Rebaño Sagrado ningún equipo envió una oferta por el defensor.

FC Juarez no quiere a Gilberto Sepúlveda

Uno de los jugadores que Chivas pretende para el Clausura 2026 es Denzell García, por lo que la directiva rojiblanca puso a disposición una lista de jugadores como parte de pago. Según César Huerta, aún no hubo una oferta de la directiva rojiblanca, pero sus fuentes le informaron que a Bravos no le interesa Gilberto Sepúlveda como parte de pago por el alto salario que tiene el defensor. Según el periodista de Diario As son varios los clubes que han preguntado por él y se alejan cuando se da a conocer el salario que gana.

Gil Mora hablo sobre Kevin Castañeda

En medio de los diferentes reportes que señalan que el Guadalajara tiene cerrada la llegada de Kevin Castañeda, Gil Mora dio de qué hablar al señalar que el futuro refuerzo del Rebaño Sagrado es una gran persona y profesional.

“Yo creo que el que me ha ayudado muchísimo es Kevin Castañeda. Desde el principio que subí a entrenar con el primer equipo se ha portado muy bien conmigo. Es un excelente jugador, tiene mucha mucha calidad y como persona también es una excelente persona, y creo que él ha sido uno de mis compañeros más importantes que he tenido“, expresó la joya del futbol mexicano en conferencia de prensa.

Chivas enfrentaría a Toluca en el inicio del Apertura 2026

Como decíamos al inicio el Guadalajara pretende llegar de la mejor manera al Apertura 2026. Mientras surgen rumores de altas y bajas salió a la luz que Chivas enfrentará en la jornada uno a Toluca en el Estadio Akron. Cabe destacar que David Medrano informó que Atlante había pedido jugar ante el Rebaño Sagrado en su regreso a primera división.