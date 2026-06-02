La cuenta regresiva para el Apertura 2026 ya comenzó y Chivas tiene definido a su primer rival y así será su primel nivel.

El Club Deportivo Guadalajara ya conocen a su primer rival para el Torneo Apertura 2026. El conjunto rojiblanco debutará ante Toluca en la Jornada 1, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa para el equipo en la Liga MX.

El encuentro ante los Diablos Rojos representa una prueba importante para el Rebaño Sagrado, ya que se medirá a uno de los clubes más competitivos del futbol mexicano desde el arranque del campeonato.

Ambos equipos buscarán comenzar el torneo con una victoria que les permita ganar confianza desde las primeras fechas.

Con este compromiso, quedará oficialmente inaugurado el camino de Chivas en el Torneo Apertura 2026.

Ahora, jugadores, cuerpo técnico y aficionados pondrán la mira en este esperado encuentro que dará inicio a la búsqueda de los objetivos trazados para la nueva campaña.

¿Qué jugadores no entran en planes de Chivas?

Tras el Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito tiene claro que no contará con la siguiente lista de jugadores para el Torneo Apertura 2026 por diferentes circunstancias.

De momento se sabe que el técnico argentino no cuenta con: Eduardo García, Gilberto Sepúlveda, Diego Ochoa, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Teun Wilke.