Sepúlveda ha despertado interés de otros equipos y en Guadalajara ya tendrían claro bajo qué condiciones podría concretarse una negociación.

El futuro de Gilberto Sepúlveda en Chivas parece estar cada vez más lejos de Verde Valle. De cara al Torneo Apertura 2026, el defensor mexicano no entraría en los planes de Gabriel Milito, quien continúa definiendo la plantilla con la que buscará competir una vez más.

A pesar de haber sido uno de los futbolistas con mayor regularidad en los últimos torneos, el zaguero rojiblanco habría perdido terreno dentro del proyecto deportivo que encabeza el estratega argentino.

La intención de Gabriel Milito sería renovar algunas posiciones clave del equipo y apostar por perfiles que se adapten de mejor manera a su idea futbolística.

La situación ha provocado que la directiva tapatía comience a analizar posibles escenarios para el futuro del canterano; sin embargo, el defensor de 27 años ha sido una pieza importante para la institución durante varias campañas, acumulando experiencia tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

Gilberto Sepúlveda no entra en planes en Chivas.

¿Cuánto vale el “Tiba Sepúlveda y Chivas?

Gilberto Sepúlveda atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su futuro en Chivas, pero su valor en el mercado continúa siendo uno de los más importantes dentro de la plantilla rojiblanca.

El defensor sinaloense, formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, mantiene una cotización cercana a los 2.8 millones de euros, de acuerdo con la más reciente actualización del portal especializado Transfermark, así que esto podrían perdir por sus servicios.

A sus 27 años, el “Tiba” cuenta con una amplia experiencia en la Liga MX y ha sido considerado en distintas etapas por la Selección Mexicana. Su trayectoria, sumada a los más de 200 partidos disputados con la camiseta rojiblanca, han sido factores clave para mantener un valor competitivo dentro del mercado nacional.