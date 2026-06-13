El mediocampista ya cerró su ciclo con Puebla y volverá al Rebaño Sagrado, donde buscará convencer a Gabriel Milito.

Luis Rey puso punto final a su etapa con Puebla. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el futbolista se despidió de la afición y de la institución con un breve mensaje.

“Gracias por todo Franja”, dejando claro que su ciclo con el conjunto camotero ha llegado a su fin tras concluir el préstamo que lo mantuvo en el club durante el último año futbolístico.

Su salida se da luego de que Puebla decidiera no hacer válida la opción de compra que tenía y ante esta situación, el jugador deberá regresar a Chivas, equipo dueño de su carta, para ponerse nuevamente a disposición de la institución cara al Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo deberá de reportar Luis Rey con Chivas?

Luis Rey estaría citado para reportar el próximo lunes 15 de junio en Verde Valle, fecha en la que el Club Deportivo Guadalajara arrancará oficialmente los trabajos de pretemporada.

Ese día los futbolistas serán sometidos a los exámenes médicos y físicos de rutina antes de iniciar la preparación bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Cabe mencionar que la pretemporada será clave para el futuro de Luis Rey ya que estará bajo observación y en caso de no convencer al argentino la directiva tendrá que analizar alternativas para su carrera.