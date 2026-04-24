La grandeza de Chivas lo obliga a buscar el protagonismo y los campeonatos de forma constante, por lo que la directiva rojiblanca ya tendría que estar planificando el armado del plantel de cara al próximo Apertura 2026, en donde deberán definirse altas y bajas.

Durante este viernes se ha dado a conocer que el FC Juárez no haría válida la opción de compra por Diego Ochoa, por lo que el canterano deberá regresar al Guadalajara y podría convertirse en el nuevo refuerzo del Rebaño.

Sin embargo, su regreso podría complicarle el panorama a otros elementos que ya están en el redil, pero que no han podido ganarse la confianza de Gabriel Milito y apuntarían a tener un pie fuera del conjunto rojiblanco de cara al mercado de fichajes.

Gilberto Sepúlveda

El Tiba pasó de ser un referente en la defensa a ser un elemento que no es tomado en cuenta por el entrenador argentino, siendo considerado como una de las últimas opciones de cambio, por lo que su continuidad se ha puesto en duda desde hace varios mercados de fichajes.

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Miguel Tapias

El zaguero que llegó como solución para suplir la salida de Jesús Orozco Chiquete ha sido víctima de muchas lesiones, lo que le ha impedido tener regularidad, además de que no ha podido encontrar cabida en el primer equipo, por lo que apuntaría a salir en el próximo mercado de fichajes.

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¿Cuáles son las cualidades de Diego Ochoa?

El defensor que ha brillado en Selecciones Menores de México, se caracteriza por su velocidad y juego aéreo, además de su buena técnica individual para salir con juego controlado, por lo que llamó la atención del FC Juárez, aunque con Pedro Caixinha no recibió el voto de confianza.