Chivas continúa trabajando en la planeación del Apertura 2026, analizando cuidadosamente las posibles altas y bajas que tendrá el plantel de Gabriel Milito. En ese contexto, una de las incorporaciones que parecían seguras era el regreso de Diego Ochoa, cuyo préstamo con FC Juárez llegó a su fin. Sin embargo, apenas unos días después de concluir su etapa con los Bravos, se confirmó que el defensor no volverá al Guadalajara por ahora, sino que jugará un año más a préstamo con Necaxa.

Aunque este movimiento parece estar relacionado principalmente con la complicada relación que existiría entre el jugador y la directiva rojiblanca, el paso del tiempo podría cambiar el panorama. Después de todo, el talento de Diego Ochoa sigue siendo uno de los aspectos que más valoran quienes han seguido su desarrollo, por lo que una buena etapa lejos de Verde Valle podría ayudar a reconstruir puentes y abrir la puerta a un futuro regreso.

Diego Ochoa no regresará a Chivas.

La primera vía para que Ochoa vuelva a vestir la camiseta rojiblanca es bastante sencilla. Al finalizar el préstamo, Necaxa tendrá la posibilidad de decidir si ejerce o no la opción de compra incluida en el acuerdo. Si los Rayos optan por no adquirir sus derechos federativos, el defensor tendría que regresar automáticamente a Chivas una vez concluido el préstamo, quedando nuevamente bajo las órdenes de la institución tapatía.

Pero incluso si Necaxa decide comprar al jugador, todavía existiría una segunda alternativa para verlo nuevamente en Guadalajara. Y es que, siguiendo una práctica que se ha vuelto habitual en los recientes movimientos del club, la operación incluiría una cláusula de recompra favorable para Chivas. Esto permitiría que, en caso de que los hidrocálidos adquieran definitivamente al futbolista y posteriormente busquen transferirlo, el Rebaño Sagrado tenga prioridad para recuperarlo, además de hacerlo mediante condiciones económicas previamente establecidas.

Diego Ochoa no tuvo minutos con FC Juárez, pero brilló con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial

A pesar de que no logró consolidarse en el Primer Equipo de FC Juárez durante la última temporada, Diego Ochoa sí tuvo una vitrina importante para demostrar sus condiciones. Su participación más destacada llegó con la Selección Mexicana Sub-20 durante la Copa del Mundo de la categoría, donde incluso portó el gafete de capitán. En ese torneo dejó buenas sensaciones tanto entre aficionados como entre observadores del futbol juvenil, una exposición internacional que podría ayudarle a abrir nuevas oportunidades en los próximos años y mantener viva la posibilidad de un eventual regreso a Chivas.