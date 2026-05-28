En Chivas ya trabajan en las altas y bajas de cara al Apertura 2026, torneo en el que podría haber varias salidas importantes y muy pocos refuerzos. De hecho, los únicos movimientos que parecían completamente seguros eran los regresos de Fidel Barajas, Luis Gabriel Rey y Diego Ochoa. Sin embargo, para este último ya se confirmaron planes completamente distintos a los que muchos imaginaban en Verde Valle.

Y es que la tarde de este jueves, César Luis Merlo confirmó que Diego Ochoa no regresará a Chivas al terminar su préstamo con FC Juárez, sino que se irá cedido por un año con opción a compra al Necaxa. La decisión llega después de un año muy complicado para el defensor, quien prácticamente no tuvo actividad con el primer equipo de Bravos y apenas disputó dos encuentros con la categoría Sub-21.

Cabe recordar que Ochoa dejó entrever en distintas ocasiones que mantenía una mala relación con la directiva rojiblanca, llegando incluso a celebrar públicamente la salida de algunos jugadores del Guadalajara. Por ello, tiene total sentido que ni el jugador ni el club vieran con buenos ojos un regreso a Chivas, especialmente considerando que la institución busca mantener un ambiente positivo dentro del vestidor.

Incluso, en semanas recientes surgieron fuertes rumores de que Gabriel Milito tampoco estaba convencido de recibir nuevamente a Diego Ochoa en el plantel. Y es que el estratega argentino ha dejado claro que prioriza muchísimo la disciplina y el compromiso grupal, además de no tolerar actitudes que puedan poner en duda la armonía interna del equipo, algo que habría pesado bastante en esta decisión.

El valor de Diego Ochoa cayó luego de no tener actividad el último año con Bravos

Desde sus primeros minutos con Chivas en el Clausura 2025, Diego Ochoa nunca alcanzó un valor de mercado demasiado elevado, llegando a registrar como máximo alrededor de 100 mil dólares según Transfermarkt. Sin embargo, la falta de actividad durante el último año provocó que su valor descendiera hasta los 75 mil dólares, situación que refleja cómo poco a poco el defensor se ha ido convirtiendo en un jugador menos atractivo dentro del mercado mexicano.