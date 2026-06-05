Chivas fue el mejor equipo de todo el Clausura 2026, no solamente por los buenos resultados, sino también por el gran rendimiento individual y colectivo que presumieron los futbolistas comandados por Gabriel Milito, nivel que no pasó inadvertido por la Liga MX.
Pese a que ya transcurrieron algunas semanas desde que concluyó el torneo, apenas se dieron a conocer los nombres de los futbolistas instalados en el 11 ideal del semestre pasado, en donde aparecieron solamente tres jugadores del Guadalajara.
Sin duda, el futbolista que se volvió a robar los reflectores en el Clausura 2026 fue Armando González, quien se quedó cerca del bicampeonato de goleo, nivel que no solo le abrió la puerta a la Selección Mexicana, sino que también le hizo ganarse el reconocimiento al Mejor Jugador del torneo.
Por su parte, los otros dos elementos del chiverío que fueron galardonados fueron Richard Ledezma y Diego Campillo, quienes tuvieron brillantes actuaciones en el torneo, aunque no les alcanzó para sumarse al Tricolor de cara a la Copa del Mundo.
¿Quiénes faltaron en el 11 ideal de la Liga MX?
Sin duda, el Guadalajara contó entre sus filas con varios jugadores que brillaron en todo el torneo y que pasaron inadvertidos ante la Liga MX como el portero Raúl Rangel, Bryan González, Brian Gutiérrez o Efraín Álvarez.
Sin embargo, la injusticia más grande quizás se suscitó en el banquillo, en donde se le reconoció a Efraín Juárez, dejando de lado el gran trabajo que hizo Gabriel Milito al llevar al Rebaño a Semifinales con medio plantel convocado en la Selección.