El Guadalajara fue uno de los mejores clubes de todo el torneo pasado, en donde la presencia de 3 jugadores en la alineación estelar del futbol mexicano parece poca.

Chivas fue el mejor equipo de todo el Clausura 2026, no solamente por los buenos resultados, sino también por el gran rendimiento individual y colectivo que presumieron los futbolistas comandados por Gabriel Milito, nivel que no pasó inadvertido por la Liga MX.

Pese a que ya transcurrieron algunas semanas desde que concluyó el torneo, apenas se dieron a conocer los nombres de los futbolistas instalados en el 11 ideal del semestre pasado, en donde aparecieron solamente tres jugadores del Guadalajara.

Sin duda, el futbolista que se volvió a robar los reflectores en el Clausura 2026 fue Armando González, quien se quedó cerca del bicampeonato de goleo, nivel que no solo le abrió la puerta a la Selección Mexicana, sino que también le hizo ganarse el reconocimiento al Mejor Jugador del torneo.

Por su parte, los otros dos elementos del chiverío que fueron galardonados fueron Richard Ledezma y Diego Campillo, quienes tuvieron brillantes actuaciones en el torneo, aunque no les alcanzó para sumarse al Tricolor de cara a la Copa del Mundo.

¿Quiénes faltaron en el 11 ideal de la Liga MX?

Sin duda, el Guadalajara contó entre sus filas con varios jugadores que brillaron en todo el torneo y que pasaron inadvertidos ante la Liga MX como el portero Raúl Rangel, Bryan González, Brian Gutiérrez o Efraín Álvarez.

Sin embargo, la injusticia más grande quizás se suscitó en el banquillo, en donde se le reconoció a Efraín Juárez, dejando de lado el gran trabajo que hizo Gabriel Milito al llevar al Rebaño a Semifinales con medio plantel convocado en la Selección.