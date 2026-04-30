Muchos aficionados y hasta especialistas están convencidos de que Chivas se ha debilitado y parte como víctima en la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 contra Tigres debido a las cinco ausencias que registrará por los llamados a Selección Mexicana.

Sin embargo, Francisco Palencia, exjugador del Guadalajara, está convencido de que el dar por muerto al Rebaño puede ser un grave error, ya que explicó cómo se pueden reemplazar a dichos elementos con jugadores suplentes e inclusive, con el estilo que impuso Gabriel Milito.

“¿En la delantera el clave quién es? La Hormiga González, pero me parece que Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín lo pueden suplir perfectamente bien.

Entre Santiago Sandoval y el Roberto Alvarado, tampoco es que el Piojo haya hecho su mejor temporada. Omar Govea es un jugador muy cumplidor, Diego Campillo puede suplir muy bien a Luis Romo.

“Creo que el sistema de juego de Gabriel Milito, con estos jugadores que a lo mejor pueden ser suplentes, creo que todavía tiene para competir y competir bastante bien porque les ha hecho un estilo de juego de presión tras pérdida“, explicó el exdelantero en Fox.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.