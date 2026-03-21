Chivas está demostrando un rendimiento brillante jornada a jornada dentro de la Liga MX durante este Clausura 2026, en donde de seguir con ese ritmo, la escuadra comandada por Gabriel Milito podría registrar un semestre histórico para la institución en cuanto a puntos.

Sin embargo, gran nivel que está presumiendo el Guadalajara ha ocasionado que aficionados y especialistas comiencen a deshacerse en elogios por lo que se está construyendo en la escuadra tapatía, en donde uno de los defensores del argentino es Francisco Palencia.

El exjugador y directivo del chiverío reconoció abiertamente que le gusta que la propuesta ofensiva no cambia sin importar la sede del partido, ni los jugadores, ya que todos los elementos rojiblancos dominan la misma idea futbolística, lo que los estaría acercando más y más al campeonato.

“El Club Deportivo Guadalajara está jugando muy bien y juegue quien juegue y eso es lo que más me gusta de este equipo (…) Al final, tiene mucha llegada, termina muchas jugadas, tiene dinamismo, tiene buena posesión de la pelota, sabe sufrir y ha remontado porque su entrenador, con los mismos jugadores, cambia el sistema de juego y sigue siendo muy ofensivo.

“Guadalajara, hoy día, puede ir a cualquier cancha y vamos a ver al mismo Guadalajara que si jugara en casa o fuera. Me gusta ese tipo de juego dinámico, que vaya al frente. El resultado puede ser bueno, malo o regular, pero normalmente si juegas así, estás más cerca de lograr los objetivos”, explicó el exdelantero en Fox Deportes.

¿Cuáles son los rivales que le restan a Chivas en el Clausura 2026?

Pumas UNAM en el Estadio Akron

Tigres UANL en el Estadio Universitario

Puebla en el Estadio Akron

Necaxa en el Estadio Victoria

Xolos de Tijuana en el Estadio Akron

Así va Chivas en la tabla general del Clausura 2026