Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier han ido invirtiendo millones de dólares para ir construyendo un equipo poderoso que se convierta en protagonista dentro de la Liga MX, tal y como lo está haciendo Chivas en este Clausura 2026; sin embargo, aún hay jugadores que están en el radar de la directiva rojiblanca.

Uno de los futbolistas que ha sonado con más fuerza como deseo de los dirigentes del Guadalajara es el mediocampista del Pachuca, Elías Montiel, por quien estarían interesados varios clubes del futbol mexicano, incluyendo a los tapatíos.

Sin embargo, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, dejó en claro que hasta el día de hoy, no han recibido ninguna oferta para poder negociar su traspaso a otra institución en México, aunque dejó en claro que el plan para Montiel es enviarlo a un club de Europa, descartando que sea negociado en el mercado de fichajes local.

“Elías Montiel es un crack. Para mí, junto con Gilberto Mora de Xolos, son los dos referentes en el futbol en un futuro porque tienen una calidad impresionante, que destaca sobre los demás.

“No hay ninguna oferta de nadie por Elías Montiel. Por lo menos con nosotros no hay ninguna. Luego ves que los clubes se acercan a los representantes y el último que termina por enterarse es el club.

“Nuestra intención, como siempre, es que ojalá Elías Montiel pueda jugar en Europa, tiene la calidad para hacerlo y vamos a apoyarlo. Ahorita no queremos que salga, a menos que llegue una oferta importante de Europa“, declaró el directivo en charla con Récord.

¿Cuánto cuesta la carta de Elías Montiel?

Según el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista del Pachuca estaría cotizado en el mercado de fichajes en aproximadamente 5 millones de euros; sin embargo, es sabido que los Tuzos suelen incrementar los precios de sus futbolistas, por lo que la cifra para negociarlo seguramente será más alta.