Se acerca la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara, que este sábado debutarán en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX enfrentándose a Tigres UANL por la Ida de los cuartos de final. El Rebaño Sagrado quiere demostrar que puede competir por el título, aún con bajas importantes por convocatorias a la Selección Mexicana. Mientras tanto, la histórica Alicia Cervantes se lleva todos los reflectores tras establecer un nuevo récord.

Alicia Cervantes es la máxima goleadora de Chivas

En el comienzo de la Liguilla en la Liga MX Femenil, Chivas se impuso por 2-1 sobre Pachuca. La encargada de abrir el marcador fue lógicamente Alicia Cervantes, con un gol de gran calidad que le permitió transformarse en la máxima goleadora en la historia de Chivas con 161 tantos, superando a Omar Bravo. La delantera de 32 años se ganó un reconocimiento por parte del Guadalajara y expresó: “Estoy muy orgullosa. Gracias a todas mis compañeros, sin ella no se puede lograr nada. Gracias a todos los entrenadores, jugadoras y estoy muy orgullosa de jugar en Chivas”.

Brian Gutiérrez es seguido desde Europa

Aunque acaba de llegar a las filas rojiblancas, el mediocampista ofensivo Brian Gutiérrez ha dejado buenas sensaciones en su nueva etapa con el Guadalajara y será uno de los elementos que representarán al Rebaño en la próxima Copa del Mundo. Asimismo, el periodista Pepe Del Bosque contó en TNT Sports que el futbolista de 22 años ya está siendo seguido desde Europa, más precísamente por el Copenhague. “Algo que les ha gustado de Brian Gutiérrez que habla perfecto inglés, fue formado en Chicago Fire, y que tiene una mentalidad tremenda”, detalló sobre el interés.

Richard Ledezma no se bajonea por quedar fuera del Mundial

Entre las sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 estuvo la ausencia de Richard Ledezma, futbolista que recibió el apoyo de sus compañeros y de toda la afición rojiblanca. En las últimas horas, el periodista César Huerta ventiló cuál es el estado de ánimo de carrilero derecho: “Está entero, no está decaído, no está deprimido, no está derrumbado, no está en el suelo. Está entero, está de pie y metido en la Liguilla para tratar de ser campeón con Chivas”, contó en su canal de Youtube.

Miguel Gómez sobre la rivalidad con Tigres

El canterano rojiblanco, Miguel Gómez, habló en exclusiva con Telemundo Deportes y palpitó el duelo frente a Tigres por cuartos de final: “Creo que es una bonita rivalidad, dan ganas de jugar, dan ganas de dar todo por esta camiseta. Todos estamos en la misma, en que nos tenemos que romper la madre para salir adelante y conseguir el objetivo principal”, expresó el futbolista de 22 años.