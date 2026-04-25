Chivas está firmando una temporada 2025/2026 sobresaliente, en la que, bajo el mando de Gabriel Milito, varios futbolistas han demostrado un nivel que ha llamado la atención tanto dentro de la Liga MX como en el extranjero. Este crecimiento futbolístico también se ha reflejado en el mercado, provocando que el valor de varios jugadores rojiblancos se eleve considerablemente, tal como lo mostró André Marín Jr. en un reciente análisis sobre el plantel.

El hijo del reconocido periodista compartió un video en el que analiza a los ocho jugadores del Guadalajara que más han incrementado su valor en los últimos meses, evidenciando que el rendimiento deportivo no solo está generando resultados positivos en la cancha, sino también un crecimiento económico que podría convertirse en ingresos importantes para el club en los próximos mercados de transferencias.

Dentro de este ejercicio destacan varios nombres que han tenido un crecimiento notable. Brian Gutiérrez pasó de un valor de 5.8 millones de dólares a 6.5 millones, mientras que Daniel Aguirre tuvo un incremento aún más llamativo, al pasar de 350 mil dólares cuando llegó al club a 1.7 millones actualmente. Por su parte, Bryan González subió de 5.3 a 7 millones, Diego Campillo pasó de estar valuado en 1.7 millones en Juárez a 4.1 millones en la actualidad, y Richard Ledezma aumentó su valor de 3.5 a 6.4 millones de dólares desde su etapa previa en el PSV.

El Top 3 de este listado incluye a futbolistas cuyo crecimiento ha sido todavía más significativo. José Castillo elevó su valor de 1.7 millones de dólares cuando estaba en Pachuca a 4.7 millones, mientras que Raúl Rangel pasó de estar tasado en 1.1 millones antes de debutar a alcanzar los 7 millones. Sin embargo, el mayor incremento lo protagoniza Armando González, quien hace apenas un año tenía un valor cercano a los 3 millones de dólares y actualmente estaría tasado en 17.6 millones, consolidándose como uno de los activos más valiosos del plantel.

Chivas escuchará ofertas por varios de sus jugadores, especialmente la Hormiga y Tala

De cara al mercado de verano, todo apunta a que Chivas estará atento a posibles ofertas por algunos de sus futbolistas más cotizados, especialmente por Armando González y Raúl Rangel, quienes podrían despertar el interés de clubes europeos, sobre todo si logran tener participación en el Mundial. Además, Brian Gutiérrez también aparece como un candidato a salir, ya que su rendimiento reciente y sus participaciones con la Selección Mexicana han llamado la atención de varios visores internacionales.