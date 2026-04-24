Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años, situación que, para bien o para mal, ha provocado que varios de sus jugadores estén en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, también hay que recordar que la concentración previa al torneo iniciará antes de la Liguilla, lo que provocará que los futbolistas convocados no puedan disputar la fase final del Clausura 2026.

No obstante, lo que sorprendió tanto a aficionados como a analistas fue el retraso en la fecha en la que se daría a conocer la lista oficial de convocados, misma que inicialmente estaba programada para revelarse esta misma semana. Muchos pensaron que este cambio podría significar la cancelación de la concentración extraordinaria, pero todo indica que ese escenario nunca estuvo sobre la mesa.

Jugadores clave de Chivas fueron seleccionados.

Fue Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, quien aclaró la situación al explicar que Javier Aguirre y su cuerpo técnico decidieron posponer el anuncio oficial hasta que concluya la fase regular del Clausura 2026. La razón principal es que en la última jornada aún hay muchas cosas en juego para varios equipos, por lo que buscan que los jugadores mantengan la concentración total en sus clubes antes de hacer oficial la convocatoria.

“Tomamos la decisión con Javier y su cuerpo técnico de presentarla el lunes, para que los jugadores estén en su club todavía, piensen en su club esta última jornada en la que se está jugando mucho, pero ya los clubes están notificados”, declaró Davino en conferencia de prensa.

Con este ajuste en el calendario, Chivas perderá sí o sí a sus futbolistas convocados rumbo a la Copa del Mundo, aunque la confirmación oficial se conocerá hasta el próximo lunes. Esto reduce el margen de maniobra para Gabriel Milito, quien deberá planear la Liguilla con poco tiempo de reacción, aun cuando ya circula información filtrada sobre los posibles nombres que dejarán al equipo.

Los jugadores de Chivas que serían llamados por Javier Aguirre a la Copa del Mundo

De acuerdo con una lista filtrada que ha circulado en días recientes, los jugadores de Chivas que estarían considerados para el Mundial 2026 serían Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma. Esta situación explicaría por qué Gabriel Milito comenzó a hacer pruebas en el partido contra Necaxa, dándole minutos a otros elementos que podrían tomar protagonismo en la Liguilla ante la inminente ausencia de estas piezas clave.