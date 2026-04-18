Chivas está firmando una temporada sobresaliente que ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional, pues si bien el Apertura 2025 ya había dejado buenas sensaciones, el rendimiento mostrado en el Clausura 2026 ha sido todavía mejor. Este gran momento colectivo ha provocado que visores y analistas internacionales pongan la mira en varios futbolistas del Rebaño Sagrado, especialmente en aquellos que han incrementado notablemente su valor en el mercado.

Uno de los reportes que más ha dado de qué hablar es el publicado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), organismo que dio a conocer las valuaciones actualizadas de futbolistas de la Liga MX y la MLS. En dicho estudio aparecen tres jugadores de Chivas dentro del Top 10: Bryan González, Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez, quienes fueron valuados en 12.25, 11.37 y 10.39 millones de euros respectivamente, consolidándose como algunos de los elementos con mayor proyección en el futbol mexicano.

Desde el punto de vista financiero, lo más llamativo es el incremento que han tenido Bryan González y Brian Gutiérrez en menos de un año desde su llegada al Guadalajara. Ambos futbolistas han logrado elevar considerablemente su valor gracias a su rendimiento y regularidad, lo que demuestra el impacto positivo que han tenido dentro del proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito.

De acuerdo con distintos reportes sobre sus fichajes, Chivas pagó cerca de 7 millones de dólares por Bryan González al Pachuca, mientras que la llegada de Brian Gutiérrez desde el Chicago Fire habría costado alrededor de 5 millones de dólares. Bajo este escenario, en caso de concretarse una venta en el futuro, el club rojiblanco podría aspirar a duplicar la inversión realizada por ambos jugadores, lo que representaría ingresos clave para fortalecer el plantel en próximos torneos.

La gran sorpresa en el estudio del CIES es la ausencia de Armando González

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre los aficionados es la ausencia de Armando González dentro de los primeros lugares del listado del CIES, ya que su rendimiento goleador lo coloca como uno de los delanteros más destacados del torneo. No obstante, es importante recordar que estas cifras son únicamente estimaciones estadísticas y que, en el mercado real, los valores pueden variar considerablemente, especialmente en el caso de un jugador que en el entorno del club ya es considerado con un valor cercano a los 15 millones de dólares.