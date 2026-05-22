Aunque no logró llegar hasta la gran final del Clausura 2026, nadie duda de que Chivas realizó una muy buena campaña, con momentos de alto rendimiento colectivo y varias individualidades destacando partido a partido. En términos de cotizaciones, esto quedó reflejado con el incremento de valor que tuvieron tres jugadores importantes de la plantilla rojiblanca: Diego Campillo, Bryan González y Brian Gutiérrez.

El sitio especializado Transfermarkt publicó su última actualización, luego de lo que fue un nuevo certamen de la Liga MX, en el que Cruz Azul y Pumas definirán al campeón. Dentro de esos nuevos valores, hubo jugadores que incrementaron su cotización, como por ejemplo Jordan Carrillo, una de las figuras del certamen con el cuadro universitario: el mediocampista ofensivo tuvo un incremento de cinco millones, llegando ahora a tener un valor estimado de ocho millones de euros.

(Transfermarkt)

Por el lado del Rebaño Sagrado, Brian Gutiérrez fue el que más aumentó su cotización (+2,5M€), pasando a tener un valor de 8 millones de euros. Su fichaje por el Guadalajara parece haber sido un acierto, pues además de revalorizarse también se ganó un lugar en la Copa del Mundo, luego de registrar dos goles y dos asistencias en 17 partidos con el cuadro rojiblanco.

Otro que se cotizó de buena manera fue Diego Campillo, pasando de tener un valor inicial de 3.5M€ a unos 5.5M€ tras la nueva actualización.El zaguero rojiblanco terminó siendo un pilar defensivo en el esquema de Gabriel Milito y a sus 24 años es uno de los defensas mexicanos más prometedores.

Por último, Bryan González también estuvo entre los diez jugadores que más aumentaron su valor según Transfermarkt. El Cotorro tiene ahora una cotización estimada de 5.5M€ millones de euros, con apenas 23 años y un enorme futuro por delante. Su Clausura 2026 fue brillante, con tres goles y cuatro asistencias en 22 encuentros disputados.

Los jugadores mejor cotizados en la plantilla de Chivas