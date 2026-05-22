El Hormigol se enfoca el amistoso del Tri contra Ghana, este viernes en Puebla, pero también reconoce su sueño de jugar en Europa.

Armando González es uno de los jugadores de las Chivas que ya se encuentra concentrado desde hace varios días con la Selección Mexicana, a la espera de lo que será el amistoso de este viernes ante Ghana, en Puebla. En medio de la expectativa por la Copa del Mundo y por su posible futuro europeo, la Hormiga platicó con TUDN y dejó en claro que no piensa más allá del Mundial.

En medio de los rumores sobre una posible salida al futbol europeo, el atacante rojiblanco fue claro al hablar de su futuro: “No sé nada de eso. Me enfoco en mi día a día, si se da el futbol europeo yo estaré muy contento porque son mis sueños. Si no se da, yo estoy más que feliz en Chivas, no pienso en otra cosa que no sea Chivas ahorita, no pienso en otra cosa que no sea la Selección porque es mi día a día ahorita”.

Con esas declaraciones, de momento la Hormiga pone paños fríos a rumores u sondeos del extranjero, aunque reconoce nuevamente que tiene el sueño de jugar en las grandes ligas europeas. Aún así, el delantero de 23 años se enfoca en la Selección Mexicana y reitera: “Yo pienso el viernes jugar contra Ghana y dar mi mejor versión, meter gol. Ya después cuando pase el Mundial estaremos pensando en otras cosas. Tengo contrato hasta el 2029, si hay una alguna oferta ya veremos, pero yo tengo contrato”.

El delantero de Chivas viene de firmar un año destacado y aparece como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección rumbo al próximo mercado de fichajes. La Hormiga fue campeón de goleo en el Apertura y estuvo muy cerca de repetir la distinción en el Clausura, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas de la Liga MX.

Armando González ya rechazó una oferta desde Europa

La realidad es que la Hormiga González ya viene siendo seguido desde hace tiempo por clubes del extranjero. En último mercado existió una oferta formal desde Rusia que rondaba los 20 millones de dólares, aunque el jugador decidió permanecer en Chivas para enfocarse en consolidarse dentro de la Selección Mexicana y mantener el gran nivel que venía mostrando en Guadalajara, que además ya no tenía margen para incorporar a un reemplazo.

Ahora, con el Mundial por delante, el atacante rojiblanco podría terminar de captar la atención de nuevos equipos europeos si logra tener participación y sostener el rendimiento que lo convirtió en uno de los delanteros mexicanos del momento.