Armando González vivió un año de crecimiento espectacular tanto con Chivas como con la Selección Mexicana, consolidándose como uno de los delanteros mexicanos más importantes del momento. La Hormiga no solo terminó como campeón de goleo de la Liga MX, sino que además todo apunta a que ya tiene prácticamente asegurado un lugar en la Copa del Mundo que arrancará en apenas unas semanas, situación que ha llenado de orgullo y felicidad a la gente cercana al delantero rojiblanco.

Armando González y Mateo Chávez se conocen desde niños.

Uno de los que más alegría ha mostrado por el gran presente de Armando González es Mateo Chávez, exjugador de Chivas y uno de sus mejores amigos desde la infancia. Ambos crecieron prácticamente juntos al ser hijos de exfutbolistas vinculados al Guadalajara, por lo que su relación viene desde muchísimo antes de coincidir en las Fuerzas Básicas rojiblancas. Ahora, Mateo decidió dedicarle unas emotivas palabras al delantero del Rebaño por el gran momento que atraviesa.

Durante una conferencia de prensa en el CAR, Mateo Chávez confesó sentirse sumamente feliz por todo lo que está viviendo Armando González, recordando que su amistad existe desde hace muchísimos años antes incluso de compartir vestidor en Chivas. Además, dejó claro que ver cómo ambos han ido creciendo juntos dentro del futbol profesional es algo que le provoca muchísimo orgullo, especialmente por todo el esfuerzo que sabe que ha hecho la Hormiga para llegar hasta este punto.

“Es algo que nunca mencionamos, ni imaginamos, ni se lo hicimos saber al otro hasta que estuvimos en selección juntos. Me siento muy feliz por su presente, es un amigo y lo conozco desde los cinco o seis años. Es lo que sientes cuando a un amigo le va bien: orgullo. Poder compartir esto con él no tiene precio”, declaró Chávez.

Mientras Armando González parece tener prácticamente asegurado su lugar en la Selección Mexicana para el Mundial, Mateo Chávez todavía pelea por convencer a Javier Aguirre. Precisamente por ello, la posibilidad de disputar juntos una Copa del Mundo se ha convertido en una motivación extra para ambos futbolistas, quienes buscarán aprovechar al máximo estos últimos días de concentración antes de que se confirme oficialmente la lista definitiva del Tri.

¿Cuándo sabrá Mateo Chávez si está en la lista final de la Selección Mexicana?

En la misma entrevista, Mateo Chávez confirmó que Javier Aguirre dará la lista final de convocados para el Mundial hasta el próximo 1 de junio. Por lo tanto, todavía quedan 11 días fundamentales para que el exjugador rojiblanco termine de convencer al Vasco y pueda asegurar definitivamente su lugar en la Copa del Mundo, o en su defecto quedar fuera de la convocatoria final del combinado mexicano.