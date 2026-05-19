El Pelado ya estaría planificando su regreso a México y con una petición que sorprendió a todos, incluyendo en la Sultana del Norte.

El regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano con el Monterrey parece inminente pese al dolor que le genere a millones de aficionados de Chivas, por lo que día con día sigue surgiendo información sobre el proyecto que encabezará el entrenador argentino en la escuadra de la Sultana del Norte.

Pese a que ya se habría filtrado el cuerpo técnico que habría solicitado el Pelado a los Rayados, con gente de su completa confianza, en horas recientes se habría dado a conocer que el sudamericano hizo una petición que le habría sido rechazada.

Según el comunicador Jesús Barrón, Matías Almeyda habría solicitado que el exjugador del Guadalajara, Aldo de Nigris, también formara parte de su cuerpo técnico, en donde los altos mandos de los regiomontanos habría negado dicha petición.

“Matías Almeyda pidió la incorporación de Aldo de Nigris a su cuerpo técnico, pero la directiva de Rayados rechazó la petición“, escribió el comunicador en su cuenta de X.

La realidad es que el Pelado jamás dirigió al exdelantero en el chiverío, ya que cuando llegó al Rebaño a mediados del Apertura 2015, De Nigris ya había regresado a los Rayados de Monterrey tras algunos desacuerdos con el antecesor del argentino, José Manuel de la Torre.

¿Cómo le fue a Aldo de Nigris como jugador de Chivas?

Ante los problemas que vivía el club, la directiva decidió apuntalar la ofensiva con el fichaje del delantero que brilló en Rayados, llegando como bombazo rojiblanco de cara al Apertura 2013, permaneciendo en el redil hasta el 2015, en donde anotó 10 goles.

Curiosamente, bajo la tutela de José Manuel de la Torre, parecía que recuperaba su mejor versión futbolística, pero jamás logró llenarle el ojo al Chepo, quien lo usaba solamente de relevo, por lo que terminó saliendo de la institución.