En medio de los rumores sobre el mediocampista ofensivo y su futuro, César Huerta, periodista especialista en el Guadalajara, contó detalles desconocidos desde dentro de la cúpula rojiblanca.

Jordan Carrillo se ha convertido en el futbolista del momento en la Liguilla del Clausura 2026 debido al gran rendimiento que está presumiendo con los Pumas, por lo que han comenzado a surgir rumores sobre la posibilidad de que varios clubes intenten ficharlo como refuerzo, incluyendo a Chivas.

El rumor surgido por David Faitelson se viralizó de inmediato, cobrando fuerza con el transcurrir de los días; sin embargo, habría un factor que desanimó al Guadalajara de ficharlo en el pasado y se mantendría presente hasta el día de hoy.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que el gusto por la vida nocturna del mediocampista fue un factor que impidió que el chiverío intentara contratarlo en el pasado, por lo que hoy no lo tendrían en mente como refuerzo, al menos, hasta el día de hoy, negando que haya negociaciones con Santos Laguna, club dueño de su carta.

“Tiene un punto en contra que ya en el pasado significó la diferencia entre venir y no venir a las Chivas. En el pasado, el Guadalajara tocó la puerta de Santos Laguna de forma serie y toparon con pared y decidieron no apostar por intentar el fichaje, porque tuvieron reportes no tan positivos sobre su manera de vivir fuera del campo, especialmente su relación con la noche.

“Lo que hemos podido averiguar es que si alguna posibilidad hubiera al futuro, hoy no es una realidad. No es que se esté negociando con él. No se han tocado las puertas pertinentes para ir a buscarlo (…) Para que lo tomemos con calma, hoy por hoy no se está negociando“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál sería el requisito para que Chivas pudiera interesarse en Jordan Carrillo?

“Si en las próximas semanas si alguna posibilidad llegara haber, que Guadalajara tuviera un interés real y contundente por Jordan Carrillo tendría que cumplirse una condición indispensable e ineludible: primero tendría que averiguar sobre su vida fuera del campo“. concluyó.

Los números de Jordan Carrillo en el Clausura 2026 con Pumas