El Director Deportivo de los Bravos confirmó la situación contractual del Bebo, explicando cuál será el futuro del juvenil.

El Clausura 2026 está por llegar a su fin en los próximos días, por lo que el mercado de fichajes comenzará a moverse en las siguiente semanas, en donde Chivas será blanco de muchos rumores sobre varios futbolistas, aunque ya se habría confirmado la primera incorporación.

En el Guadalajara tienen prestados a varios jugadores en diversos clubes de la Liga MX para que sus elementos tengan rodaje y probablemente puedan ser negociados en un traspaso, aunque en algunas ocasiones no convencen a sus equipos y deben de regresar al redil tal como le está sucediendo a Diego Ochoa.

El Director Deportivo del FC Juárez, Fran Sánchez, confirmó que el acuerdo con el chiverío llegó a su fin, por lo que hasta el día de hoy es la única baja confirmada del conjunto fronterizo.

“Todos los jugadores al día de hoy son activos del club, tienen contrato. Solo Diego Ochoa finalizó préstamo con Chivas“, explicó el directivo español en conferencia de prensa.

Diego Ochoa se despidió de FC Juárez

El juvenil defensor compartió un mensaje en redes sociales hace un par de días en el que se despidió del conjunto de Bravos con un pequeño collage y la frase: “Gracias. Te quiero”, confirmando el fin de su paso por la escuadra fronteriza.

¿Diego Ochoa jugará en Chivas el Apertura 2026?

La realidad es que su incorporación al plantel del Guadalajara es una incógnita, ya que eso dependerá de la planeación de la directiva y del cuerpo técnico que comanda Gabriel Milito, por lo que no es un hecho que se vista nuevamente de rojiblanco.