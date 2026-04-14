Chivas Femenil por fin podrá ponerse al corriente en el Clausura 2026 cumpliendo con el partido pendiente que tiene desde la jornada 11 del torneo contra FC Juárez, con lo que podría escalar posiciones en la tabla de posiciones.

Aunque originalmente el partido estaba pactado para disputarse con normalidad, la Liga MX Femenil obligó el cambio para poder disputar el Clásico Nacional contra el América tras ser suspendido por los percances suscitados en Guadalajara a finales del mes de febrero.

Este duelo será de Liguilla adelantada, ya que las Bravas requieren de un triunfo que les permita incrementar sus posibilidades de calificar a la Liguilla, ya que está peleando palmo a palmo con Tijuana, en donde ambas instituciones están con 25 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra FC Juárez el pendiente por la jornada 11 del Clausura 2026?

El choque entre el Guadalajara y la escuadra de Ciudad Juárez se disputará el próximo lunes 20 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. FC Juárez del Clausura 2026?

El duelo será transmitido por la señal de Fox One en los sistemas de televisión restringida, además de la señal de Tubi en streaming; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

¿Cómo va Chivas Femenil en la tabla de posiciones del Clausura 2026?