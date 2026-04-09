Alicia Cervantes sigue incrementando su legado en Chivas Femenil y la prueba de ello es que por fin ha alcanzado la marca que impuso Omar Bravo dentro del Club Deportivo Guadalajara, lo que la convierte en una leyenda del Rebaño Sagrado.

Durante muchos años, Omar Bravo fue el máximo romperredes del conjunto tapatío con 160 dianas oficiales con el jersey rojiblanco, cifra que alcanzó durante tres etapas por el conjunto de la Perla de Occidente.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva tiene en mente realizar una fiesta para Licha Cervantes en cuanto logre anotar un gol más y con ello superar la marca histórica que tiene casi 10 años que implementó el mochiteco.

“Alicia Cervantes se hizo presente en el marcador y llegó a 160 goles. La máxima anotadora de nuestro equipo y de la Liga (…) Igualó la cifra de goles que anotó el máximo anotador en la historia de Chivas, Omar Bravo. Marcó 160 goles en total, 132 de ellos en la Liga. El resto fue repartido que en la Copa Libertadores, Concacaf, Interliga, en partidos oficiales.

“Me contaban en el Guadalajara que preparan una gran fiesta para Alicia Cervantes. Que le darán un reconocimiento por todo lo alto, que ensalzarán los blasones de la jugadora que dicen será nombrada como la máxima goleadora en la historia de Chivas a nivel institucional“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo ha repartido sus goles Alicia Cervantes con Chivas Femenil?

– Toluca 15

– América 15

– Necaxa 14

– Santos 14

– León 11

– Atlas 11

– Mazatlán 11

– Pumas 11

– Cruz Azul 10

– Pachuca 8

– Querétaro 7

– Puebla 7

– San Luis 7

– Juárez 6

– Tijuana 5

– Tigres 5

– Rayadas 2