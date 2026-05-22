Enrique Beas no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica a la Final del Clausura 2026, poniendo a Club Deportivo Guadalajara en medio del debate.

La Final del Torneo Clausura 2026 entre Pumas yCruz Azul dejó mucho que desear para una gran parte de la afición del futbol mexicano. El partido de Ida terminó con un empate sin goles y con pocas emociones en el terreno de juego, situación que rápidamente generó críticas en redes sociales debido al bajo nivel de espectáculo mostrado por ambos equipos.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del periodista Enrique Beas, quien no dudó en expresar su inconformidad por el desarrollo del encuentro.

A través de X, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los aficionados: “Para esta final tan mala, hubieran dejado llegar a las Chivas… la neta”

Las palabras del comunicador encendieron el debate entre los seguidores, especialmente entre los aficionados de nuestras Chivas, quienes aprovecharon el comentario para recordar la eliminación del caudro de Gabriel Milito en las Semifinales.

Ahora, toda la expectativa queda puesta en el partido de Vuelta, donde ambas escuadras buscarán evitar otra actuación gris y finalmente romper el cero para definir al campeón del Tiorneo Clausura 2026.

¿Cuándo es la Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Cabe mencionar que la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este domingo 24 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, ViX y Azteca Deportes.