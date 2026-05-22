Con apenas 23 años recién cumplidos, Armando González es uno de los futbolistas más jóvenes dentro de la actual convocatoria de la Selección Mexicana, algo que deja claro el enorme futuro que tiene por delante. Y es que, si mantiene el altísimo nivel que ha mostrado con Chivas y continúa creciendo futbolísticamente, la Hormiga podría convertirse en una de las grandes figuras del Tri durante muchos años.

Armando González tendría su lugar seguro en el Mundial.

Esto parece entenderlo no solamente la afición, sino también Guillermo Ochoa, portero que podría disputar su sexto Mundial si termina siendo convocado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026. Por ello, asumiendo su rol como uno de los líderes y veteranos del grupo, Memo ha comenzado a aconsejar a varios jugadores jóvenes, incluyendo al delantero rojiblanco.

Y es que, en entrevista para TUDN, Armando González confesó que ha tenido mucho acercamiento con Guillermo Ochoa durante la concentración, especialmente para recibir consejos sobre el aspecto mental. Aunque juegan posiciones completamente distintas, el arquero del Tri le ha enseñado a lidiar tanto con el éxito como con los errores y los momentos complicados, algo fundamental en la carrera de cualquier futbolista profesional.

“Sí he hablado con Memo. Por ejemplo, la otra vez me paró un penal y le dije ‘déjame tirarte otro’ y me dijo ‘no, te quedas con la que fallaste hoy y ya mañana será otro día’. Siempre está aconsejándonos a los jóvenes, tiene esa experiencia que no cualquiera tiene. Se dice fácil, jugó cinco mundiales y va por su sexto, y es porque tiene un nivel muy alto. Estamos agradecidos por tener ese nivel y esa experiencia en el grupo”, declaró González.

La Hormiga se ha caracterizado desde muy joven por aprender constantemente de los futbolistas más experimentados que tiene alrededor, algo que él mismo reconoció anteriormente con Javier Hernández. Ahora, poder escuchar y convivir con Guillermo Ochoa, uno de los jugadores mexicanos con más Mundiales en la historia, puede convertirse en una experiencia invaluable para su crecimiento, incluso si uno es delantero y el otro portero.

Armando González también ha aprendido mucho de Raúl Jiménez

Además de Guillermo Ochoa, Armando González también ha tenido la oportunidad de aprender directamente de Raúl Jiménez, delantero que ha construido una brillante carrera en Inglaterra y que actualmente es el atacante titular de la Selección Mexicana. Sin duda, convivir con futbolistas de esa trayectoria ayudará muchísimo al delantero rojiblanco a seguir creciendo y consolidarse poco a poco como uno de los jugadores más importantes del futuro del Tri.