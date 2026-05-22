Más allá de que no logró alcanzar la gran final del Clausura 2026, Chivas completó un año muy competitivo, en el que varios de sus futbolistas despertaron interés desde el exterior. Sin embargo, entre todos los nombres de la plantilla rojiblanca, hay uno que parece posicionarse por encima del resto como el principal candidato a una transferencia importante en el próximo mercado: Armando González.

La Hormiga firmó el mejor año de su carrera desde su irrupción en Liga MX. Fue campeón de goleo del Apertura 2025 y estuvo muy cerca de repetir la distinción en el Clausura 2026, cosechando un total de 24 goles en la temporada y consolidándose como uno de los mexicanos con mayor proyección del momento. Con apenas 23 años recién cumplidos, el canterano rojiblanco combina producción ofensiva, regularidad y un margen de crecimiento que resulta especialmente atractivo para clubes del extranjero.

El interés por la Hormiga González no es nuevo. Durante el Clausura trascendió una oferta formal desde Rusia, concretamente del CSKA de Moscú, que rondaba los 20 millones de dólares. En aquel momento, el delantero decidió mantenerse en Chivas para no perder terreno en la Selección Mexicana y sostener el gran presente que atravesaba con el Rebaño, que además ya no tenía margen para buscar un reemplazo de jerarquía en el mercado. Asimismo, Guadalajara buscó blindar al atacante con una renovación hasta 2029 y una cláusula de rescisión millonaria cercana a los 15 millones de euros.

Además de sus números, otro punto que alimenta la sensación de que la Hormiga podría salir en el corto plazo tiene que ver con que el atacante trabaja con Roc Nation Sports, una agencia de representación con fuerte presencia internacional y vínculos constantes con clubes de primer nivel europeo, algo que suele facilitar este tipo de operaciones. A eso se suma que el propio futbolista no oculta su sueño de jugar en Europa y representar a México en las competiciones más importantes del mundo. Por si fuera poco, es el jugador de toda la Liga MX con mayor valor de mercado, justamente unos 15 millones de euros.

Raúl Rangel y Brian Gutiérrez también recibieron sondeos

Dentro de la plantilla rojiblanca también existen otros nombres que también generan expectativa de cara al mercado. Raúl Rangel ha recibido sondeos desde Portugal, particularmente del Sporting de Lisboa, mientras que Brian Gutiérrez ya despertó interés en Dinamarca tras sus primeros meses en Guadalajara. Sin embargo, por edad, posición, rendimiento y cotización, hoy la Hormiga parece estar un escalón por delante de todos en cuanto a sus posibilidades de salir. Y aunque para Chivas sería una noticia difícil desde lo deportivo perder a su principal referencia ofensiva, también podría transformarse en una de las ventas más importantes de los últimos años para la institución.