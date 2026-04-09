Chivas está registrando uno de los mejores torneos en su historia en este Clausura 2026, en donde el gran rendimiento colectivo es debido al buen momento individual que viven muchos futbolistas, en donde Gabriel Milito ha sabido explotar todas sus virtudes sobre el terreno de juego.

Sin embargo, hay otros que siguen siendo determinantes para el buen funcionamiento del Guadalajara, aunque sus funciones no sean tan vistosas por la falta de goles o asistencias, tal y como le está sucediendo en este semestre a Roberto Alvarado.

El Piojo acostumbró a la afición a ser el jugador diferente que sacaba jugadas de fantasía para potenciar la ofensiva rojiblanca, pero desde la llegada del entrenador argentino, ha sido habilitado a jugar por el centro, asignándole otras funciones, por lo que dejó entrever que el ’25’ del chiverío es probablemente su mejor futbolista.

“Trabajamos con Piojo y trabajamos con todos. Es verdad de que el Piojo estaba más acostumbrado a jugar por fuera y en este proceso iniciamos muchas veces con él por fuera, pero vemos en él unas condiciones muy buenas para también jugar por dentro, delante de un contención o dos contenciones porque técnicamente es muy bueno, capaz de desequilibrar con su habilidad al jugador que lo esté marcando.

“Cuando desequilibra y elimina al rival, se clarifica el juego y tiene ese don, más allá de que a lo mejor no marcar todos los goles que merecía marcar o tener esas asistencias. Le aporta volumen de juego al equipo, un gran esfuerzo defensivo.

“A mi me gusta mucho cuando juega por dentro, sabiendo que también es muy bueno jugando por fuera. Estamos hablando, posiblemente del mejor o uno de los mejores con los que contamos“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cuántos goles ha anotado el Piojo Alvarado en Liga MX desde que llegó Gabriel Milito?

Gabriel Milito llegó al Guadalajara de cara al Apertura 2025, en donde el estratega argentino ha dirigido un total de 32 partidos en total de Liga MX, contando fase regular y Liguilla, en donde el Piojo Alvarado ha colaborado con 4 dianas, tres en el semestre anterior y uno en este Clausura 2026.

¿Cuáles son los números del Piojo Alvarado en el Clausura 2026?