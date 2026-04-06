Chivas tuvo que sufrir más de la cuenta para lograr un angustioso empate ante Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026. Tras el partido una de las grandes preguntas que surgió fue por qué Brian Gutiérrez no es titular a pesar de su gran momento en la Selección Mexicana y Gabriel Milito fue claro y contundente al expresar que no va a ir de inicio porque le vaya bien en el Tri.

“Ha iniciado en varios partidos y en otros ha finalizado. Que juegue en la Selección no significa que sea o no sea titular con nosotros, son decisiones que tenemos que ir tomando según distintas circunstancias”, declaró el técnico argentino en conferencia de prensa.

Y agregó: “Brian jugó dos partidos con la Selección y no entrenó a la par de los compañeros en toda la semana, tuvo que hacer la fase de recuperación. Nosotros sí preparamos con los jugadores disponibles este partido. Teniendo el regreso de Luis Romo, podíamos sostener la línea de 3 que viene jugando o agregarlo a la mitad de la cancha”.

Brian Gutiérrez habló previo a enfrentar con México a Bélgica

En la misma respuesta el entrenador argentino señaló que no pueden jugar 12 y que tienen importantes jugadores en el medio campo. “En esa zona del medio tenemos muy buenos jugadores, hay que elegir. Siempre en la banca vamos a tener a algún jugador muy bueno. En este partido le tocó a Brian, pero en otro momento será otro. Es normal, pasa en cualquier equipo. Lo bueno es esto de tener buenos jugadores, considero que los tenemos”, expresó.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 31 puntos. Una victoria lo afianza en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hará caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca respectivamente.