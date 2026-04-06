Luego del empate del Club Deportivo Guadalajara ante Pumas en los minutos finales del partido celebrado en la cancha del Estadio Akron, Gabriel Milito habló en rueda de prensa, donde tocó varios temas.

Uno de los temas que abordó fue la posición en la tabla general en la que le gustaría terminar la Fase Regular, reconociendo que su objetivo es mantenerse en el primer lugar.

“Me gustaría terminar en el primer lugar más allá que después queda el camino más duro que es enfrentar a los mejores en una instancia de eliminación directa, esperemos cerrar bien el campeonato y después continuar porque esto continua”, mencionó el estratega argentino.

Asimismo, señaló que está conforme con el rendimiento de sus jugadores y dejó en claro que el equipo tiene bien definido su objetivo, por lo que la ausencia de elementos que disputarán el Mundial 2026 no será una excusa.

“Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo, pero creo que podemos hacerlo bien, y en caso de los chicos que se vayan, que en algún momento tocará, estoy muy tranquilo con el plantel que tenemos; más allá de que sean jugadores muy importantes para nosotros, siento que tenemos muy buen recambio y para nosotros no será una excusa los jugadores que se vayan, tenemos claro el objetivo”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Clausura 2026?

El próximo partido del Club Deportivo Guadalajara será ante Tigres, como parte de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el sábado 11 de abril en el Estadio Universitario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.