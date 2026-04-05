Chivas acaba de lograr un empate agónico ante Pumas y el próximo fin de semana volverá a tener acción cuando visite a Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026. De cara al siguiente partido repasa cómo, cuándo y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Rebaño Sagrado en Nuevo León.

El Guadalajara de Gabriel Milito jugó un partido para el olvido debido a que en el primer tiempo se fue al descanso perdiendo por dos goles de diferencia. Sin embargo, en el segundo tiempo Armando González apareció con un doblete para que el partido termine igualado.

El próximo fin de semana enfrentará a un Tigres que viene de caer por la mínima diferencia ante Tijuana en la Frontera. El equipo de Guido Pizarro hoy sería el rival del Rebaño Sagrado en los Cuartos de Final de la Liguilla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026?

El Guadalajara y Tigres se enfrentarán el próximo domingo 11 de abril en el Volcán de Nuevo León. El partido está pactado para jugarse a las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Pumas se podrá ver en México solamente por Azteca 7, FOX Sports por TV paga y streaming por Tubi. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Gigante de Zapopan.