Chivas dio vuelta la serie ante Tigres y jugará la Semifinales de la Liguilla. De lo que nadie habla es que Alan Pulido estuvo presente en el Estadio Akron.

Uno de los jugadores que Gabriel Milito se cansó de tener en su plantilla porque no lo consideraba un futbolista profesional es sin duda Alan Pulido. A pesar de irse por la puerta de atrás el exjugador del Guadalajara estuvo presente en el Estadio Akron para ver la remontada ante Tigres. ¿Fue a apoyar al Guadalajara o a los Felinos?

En el cierre de la fase regular del Clausura 2026 el Rebaño Sagrado decidió hacer oficial la salida del excampeón de goleo. Tras no ser tenido en cuenta por el argentino, el atacante decidió tomar una pequeña indemnización e irse con el pase en su poder.

En medio de este contexto, todo Chivas esperaba ver cada vez más lejos a Alan Pulido del Guadalajara. Sin embargo, en redes sociales se mostró en el Estadio Akron acompañado de amigos. Cabe destacar que no dejó ningún mensaje en redes sociales por la clasificación del equipo de Milito, pero sí felicitó directamente a Santiago Sandoval por su doblete.

¿Alan Pulido fue a apoyar a Chivas o Tigres?

La gran pregunta que surge es a qué equipo fue a apoyar Alan Pulido debido a que jugó en ambos clubes. En Tigres fue goleador de la mano de Ricardo Ferretti, pero se fue por la puerta de atrás. Por otro lado, con el Rebaño Sagrado fue campeón de goleo, pero se fue mal cuando Ricardo Peláez era director deportivo, mientras en su último paso por el Guadalajara no fue el goleador del equipo y lo cortaron por pedido de Gabriel Milito.

Los números de Alan Pulido en Chivas

Desde que volvió a Chivas Alan Pulido anotó dos goles en 21 partidos y sumó 1087 minutos de juego. Cabe destacar que sus únicos goles los marcó en los primeros encuentros que disputó bajo la dirección técnica de Óscar García Junyent.

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

La semana que viene Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. La ida se dará el 13 o 15 de mayo, mientras que la vuelta se jugará el 16 o 17 de mayo.