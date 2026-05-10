Orbelín Pineda sumó un nuevo título a su carrera después de que el AEK sellara el campeonato griego con una importante victoria.

El AEK Atenas de Orbelín Pineda conquistó la Super Liga de Grecia tras remontar el marcador y derrotar 2-1 al Panathinaikos con un gol de último minuto en un cierre dramático.

El Panathinaikos tomó ventaja al minuto 62 gracias a la anotación de Andrews Tetteh; sin embargo, el AEK reaccionó en la recta final con goles del angoleño Zini al 72’ y de Joao Mario al 90+3’, sellando así una remontada espectacular.

El exjugador del Club Deportivo Guadalajara alcanzó su tercer campeonato en el futbol griego, luego de haber conquistado previamente la Liga y la Copa durante la Temporada 2023.

El campeonato consolida al AEK nuevamente entre los clubes más dominantes del futbol griego y destaca la huella que siguen dejando los jugadores mexicanos en el balompié europeo.

Orbelín Pineda regresaría a México con Monterrey

El futuro de Orbelín Pineda podría estar nuevamente en el futbol mexicano, ya que Matías Almeyda lo tendría como una de sus principales peticiones en caso de convertirse en el nuevo director técnico de Rayados de Monterrey.

La posible llegada del estratega argentino al conjunto regiomontano abriría la puerta para el reencuentro con Orbelín Pineda, a quien dirigió durante su etapa en Chivas y posteriormente en el AEK de Grecia.