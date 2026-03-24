Orbelín Pineda es uno de los exjugadores más queridos por la afición de Chivas, recordado por su papel clave en la etapa más exitosa reciente del club bajo el mando de Matías Almeyda. A pesar de que su camino y el del Guadalajara se separaron hace varios años, la ilusión de verlo regresar sigue muy presente entre los aficionados.

Esa ilusión tuvo un pequeño impulso recientemente. La cuenta oficial de Chivas le envió un mensaje de felicitación por su cumpleaños, destacándolo como parte del “Legado”, un reconocimiento que no suele hacerse con muchos exjugadores, y menos aún con aquellos que no surgieron de la cantera.

La reacción no se hizo esperar. Un amplio sector de la afición interpretó este gesto como una posible señal de acercamiento, e incluso comenzaron a pedir su regreso en redes sociales. Algunos aficionados señalaron que después del Mundial podría ser el momento ideal para su vuelta, reflejando el cariño que dejó tras su etapa llena de títulos.

Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Otro grupo de seguidores pidió cautela, recordando casos recientes como los regresos de Javier Hernández y Alan Pulido, quienes volvieron rodeados de expectativa pero no lograron cumplir en la cancha y generaron cuestionamientos internos, tanto en lo deportivo como en la gestión del plantel.

A Orbelín Pineda aún le queda un año de contrato con el AEK Atenas

Más allá del deseo, la operación no sería sencilla. Orbelín Pineda tiene contrato vigente con el AEK Atenas hasta el verano de 2027, según datos de Transfermarkt, por lo que cualquier negociación implicaría un costo. Además, su valor de mercado ronda los 7 millones de euros, una cifra que lo coloca como una opción compleja desde lo económico para el Guadalajara, incluso si se abre la puerta a una posible venta tras el Mundial.