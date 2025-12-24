Uno de los principales puntos que se le critica a Amaury Vergara en su gestión como dueño de Chivas es el tipo de fichajes que se llevó adelante. El 2025 mejoró con la llegada de cuatro jugadores, pero no se pudo concretar el arribo de tres brutales fichajes con los que se pudo marcar la diferencia: Orbelín Pineda, Johan Vázquez e Hirving Lozano.

Como decíamos los futbolistas que llegaron en el Apertura 2025 lograron marcar la diferencia tras haber invertido cerca de 14 millones de dólares. Es ahí donde radica la principal dificultad al momento de ir por jugadores debido a que la directiva rojiblanca decidió gastar lo justo y necesario en elementos con la venta de futbolistas.

A su vez, el 2025 dejó en evidencia que para competir en la Liga MX Chivas debe invertir en jugadores de calidad. Este años se rumoreó con mucha fuerza la llegada de 3 jugadores de Selección Mexicana, pero ninguno de ellos arribó.

Orbelín Pineda

Orbelín Pineda no llegó a Chivas a pesar de los rumores. (Foto: GETTY)

El nombre de Orberlín Pineda a Chivas fue lo primero que se escuchó cuando se abrió el mercado de invierno del 2025 debido a que se hablaba de una ayuda del Gobierno de Jalisco para facilitar su llegada. Sin embargo, pasaron las semanas y el Guadalajara dejó pasar una oportunidad interesante al no ir por él para el Clausura 2025.

Hirving Lozano

Hirving Lozano hubiera marcado la diferencia en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los futbolistas que siempre se escuchó que podía llegar a Chivas en el 2025 era Hirving Lozano, jugador con el que Gerardo Espinoza y Óscar García Junyent hubieran encontrado grandes soluciones en el ataque. Sin embargo, como tantos otros con presencia en la Selección Mexicano no terminaron de regresar.

Johan Vázquez

Johan Vázquez hubiera sido clave con su estilo de juego en la defensa de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los puntos más débiles en Chivas ha sido la defensa desde la salida de Jesús Orozco Chiquete y no trajo a alguien para suplir su ausencia. La llegada de Johan Vázquez hubiera sido clave para que el Rebaño Sagrado logre tener seguridad en el fondo, pero su actualidad en Italia le sirve para ser convocado a la Selección Mexicana.