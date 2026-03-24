Este martes, la afición rojiblanca no dejó pasar la oportunidad y, tras las felicitaciones del Club Deportivo Guadalajaraa Orbelín Pineda, inundó las redes con mensajes pidiendo su regreso. Y no es para menos: el guerrerense se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la hinchada en los últimos años.

La publicación de Chivas desató una ola de comentarios, en su mayoría pidiendo su vuelta para el próximo verano, una vez concluida la Copa Mundial, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el regreso del exjugador de Querétaro, Cruz Azul y Celta de Vigo implicaría una fuerte inversión, especialmente si Orbelín Pineda firma una destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

La afición de Chivas pide el regreso de Orbelín Pineda.

¿Cuánto tendría que pagar Chivas por el regreso de Orbelín Pineda?

Como se mencionó anteriormente, la operación no sería sencilla debido a que a Orbelín Pineda le resta todavía un año de contrato con el AEK Atenas, es decir, hasta verano de 2026.

Y si bien, según el sitio Transfermarkt, su valor actual es de 7 millones de euros, equivalente a poco más de 144 millones de euros, su carta podría incrementar si sobresale con el TRI en la próxima fiesta del futbol, lo que complicaría aún más una segunda etapa en el Rebaño Sagrado.