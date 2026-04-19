A lo largo de todo el mundo siempre hay un exjugador de Chivas que da de qué hablar. Tal es el caso de Orbelín Pineda quien apareció en el segundo tiempo para anotar un golazo ante PAOK y dejar a AEK Atenas como líder en la Superliga de Grecia.

La llegada del Maguito al conjunto helénico fue de la mano de Matías Almeyda, quien le volvió a dar vida cuando no era aprovechado en el Celta de Vigo. Ni bien llegó se consagró de la mano del Pelado, quien pidió que lo fichen en el siguiente mercado de pases.

Sobre el futuro de Orbelín Pineda se habló mucho en la gestión española en Chivas ya que se informaba que podría darse su regreso. Sin embargo, el mediocampista no regresó, renovó su contrato y se mantiene como figura y referente de AEK Atenas.

Orbelín Pineda anotó golazo para AEK Atenas. (Foto: GETTY)

La actualidad lo mantiene como titular y hoy volvió a dar de qué hablar debido a que anotó el segundo en la goleada ante PAOK. El Maguito corrió de izquierda a derecha y, cuando todos esperaban el centro atrás, se la pico al portero. Con este resultado son líderes con 60 puntos.

Orbelín Pineda eliminado de la Conference League

El último jueves fue fatídico para el exjugador de Chivas debido a que Orbelín Pineda quedó afuera de la Conference Leagues. AEK Atenas superó a Rayo Vallecano por 3-1, pero en el global perdió por 4-3. Ese mismo día Mateo Chávez fue eliminado en el misto torneo junto a AZ Alkmaar.