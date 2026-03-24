Por los lineamientos de FIFA, el Club Deportivo Guadalajara deberá entregar el Estadio Akron el 13 de mayo, así que, si el equipo de Gabriel Milito avanza a las Semifinales del Torneo Clausura 2026 o incluso a la Final, tendrán que jugar en el Estadio Jalisco.

La Fase Regular de la presente campaña del máximo circuito del futbol mexicano termina el 26 de abril, por lo que, Chivas todavía disputaría los Cuartos de Final en el Estadio Akron.

Si el Rebaño Sagrado consigue avanzar en la primera fase de la Fiesta Grande, el Estadio Jalisco se convertirá en su nueva casa. Sin embargo, el panorama no es alentador: desde su salida en 2010, el Club Deportivo Guadalajara no ha logrado hacerse fuerte como local en ese recinto, dejando resultados que hoy generan más dudas que confianza.

Chivas volverá al Estadio Jalisco si avanzan a semifinales.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Chivas como local en el Estadio Jalisco desde 2010?

El dato es preocupante. Desde el 2010, son ocho partidos que Chivas ha disputado como local en el Estadio Jalisco, con un saldo de tres victorias por cinco derrotas, la última de ellas ante Cruz Azul en el Torneo Clausura 2025.

No obstante, el resultado más escalandoso del Rebaño Sagrado fue en el Torneo Apertura 2023 cuando fueron goleados por Tigres 0-4.