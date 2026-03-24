El Mundial de 2026 está a menos de 90 días de comenzar, por lo que las sedes trabajan a marchas forzadas para tener todo listo de cara al torneo más importante del futbol. Guadalajara es una de ellas, y el Estadio Akron tendrá durante esta Fecha FIFA una prueba clave con el repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, afinando detalles rumbo a la Copa del Mundo.

Sin embargo, ser sede también trae consecuencias para el club. Chivas tendrá que abandonar temporalmente el Estadio Akron y mudarse al Estadio Jalisco, lo que implicará disputar partidos decisivos en una cancha distinta a su casa habitual, una situación que no deja de ser incómoda en plena recta final del torneo.

Chivas demostró sentirse cómodo en el Estadio Jalisco.

Esto responde a los lineamientos de FIFA. El organismo exige que los estadios sean entregados al menos un mes antes del inicio del Mundial, por lo que el Guadalajara tiene como fecha límite el 13 de mayo para dejar el Akron. En ese escenario, si Chivas avanza a semifinales del Clausura 2026 o incluso a la final, tendría que jugar esas instancias en el Estadio Jalisco.

El calendario también marca la ruta. La fase regular termina el 26 de abril y los Cuartos de Final se disputarán entre el 2 y el 10 de mayo, por lo que esas rondas aún se jugarían en el Akron. Así, si el equipo se ve obligado a mudarse, será señal de que sigue avanzando en la Liguilla, un detalle que invita a la afición a ver el cambio de sede desde un ángulo positivo.

Chivas habría pedido a la FIFA jugar la Liguilla en el Estadio Akron, habrían respondido que no

De acuerdo con reportes de MedioTiempo, la directiva rojiblanca intentó gestionar ante FIFA la posibilidad de mantenerse en el Estadio Akron en caso de llegar a semifinales o final. No obstante, la respuesta habría sido negativa, por lo que Chivas tendrá que mudarse sí o sí al Estadio Jalisco si logra avanzar a esas instancias.