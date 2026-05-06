Después de un día plagado de rumores e incertidumbre, los futbolistas del Guadalajara ya están en el Centro de Alto Rendimiento.

La novela se terminó y los jugadores de Chivas ya reportaron con Javier Aguirre para iniciar la concentración de la Selección Mexicana después de un día de controversia que desencadenó Amaury Vergara y que puso a temblar a todos en la Federación Mexicana de Futbol.

Después de la decisión de otorgar el permiso para que Alexis Vega y Jesús Gallardo jugaran en la Concachampions con el Toluca, el presidente del Guadalajara explotó y exigió la reintegración de sus futbolistas para la práctica de este miércoles.

Por la mañana, Luis Romo, Armando González, Roberto Alvarado y Raúl Rangel reportaron en Verde Valle, en donde recibieron la amenaza de que si no aparecían a las 8 de la noche en el Centro de Alto Rendimiento perderían su lugar en la Copa del Mundo.

Después de aclaraciones por parte de Javier Aguirre y el respeto del acuerdo original, los futbolistas del Guadalajara emprendieron el viaje en un vuelo chárter a Toluca, en donde se desplazaron vía terrestre hasta el CAR.

Alrededor de las 19:30 horas, los cuatro futbolistas rojiblancos llegaron al recinto y se pusieron bajo las órdenes del Vasco, poniendo fin a las especulaciones y sobre todo, a las malas decisiones de los directivos que buscan beneficiar a algunos clubes y perjudicar a otros.

¿Por qué Brian Gutiérrez no se presentó con Chivas en Verde Valle?

Debido a la premura con la que Amaury Vergara exigió que reportaran sus futbolistas en Verde Valle, Brian Gutiérrez no pudo encontrar un vuelo que lo trasladara de Chicago a Guadalajara, por lo que después de que se arreglara la situación y le autorizaran el reportar con la Selección Mexicana, se decidió que viajara como lo tenía previsto, por lo que llegó temprano al Centro de Alto Rendimiento.