Chivas y la Selección Mexicana protagonizaron un conflicto abierto en las últimas horas, luego de que no se respetaran los acuerdos previamente establecidos sobre la concentración de jugadores. Esta situación llevó a que Amaury Vergara ordenara el regreso de los futbolistas rojiblancos a Verde Valle, mientras que Javier Aguirre respondió con firmeza al advertir que quienes no se presentaran al CAR quedarían fuera del Mundial.

Tras la conferencia de prensa del Vasco, en la que no ofreció disculpas ni aclaraciones y reiteró su postura, la respuesta del Guadalajara no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, el club dejó claro que, desde su perspectiva, ellos no fueron quienes incumplieron los acuerdos, marcando así una postura firme ante lo sucedido.

En dicho comunicado, Chivas confirmó que respetará lo previamente pactado y que los cinco jugadores convocados reportarán esa misma noche en el CAR. Además, el mensaje institucional subrayó que “en Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial”, buscando bajar la tensión y priorizar el compromiso de los futbolistas con la Selección.

Luego de que los jugadores acataran la instrucción inicial de presentarse en Verde Valle para entrenar, fueron vistos saliendo de las instalaciones rumbo a la concentración de la Selección Mexicana, teniendo como hora límite las 20:00 horas para reportar. Con esto, todo apunta a que el episodio más tenso del conflicto ha quedado atrás, al menos en lo inmediato.

Chivas llamó a la unión con la afición en la Liguilla para el partido del sábado

Finalmente, el comunicado cerró con un mensaje dirigido a la afición, en el que el club apeló a la unión mostrada en las últimas horas para trasladarla al Estadio Akron este sábado. Y es que el Guadalajara enfrenta un reto deportivo importante al tener que remontar un marcador adverso ante un rival de alto nivel, aunque la institución considera que el equipo sale fortalecido tras superar esta situación extracancha.