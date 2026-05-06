La relación entre Chivas y la Selección Mexicana atraviesa un momento de alta tensión, luego de que se diera a conocer que Toluca recibió autorización para utilizar a sus jugadores convocados en su partido de la Concacaf Champions Cup. Esta situación generó molestia en el entorno rojiblanco, al grado de que Amaury Vergara ordenó que los futbolistas de Chivas se presenten en Verde Valle en lugar de reportar inmediatamente con el combinado nacional.

En medio de la polémica, Javier Aguirre decidió dar la cara en conferencia de prensa, aunque lejos de calmar las aguas, mantuvo una postura firme que encendió aún más la discusión. El estratega dejó en claro desde el inicio que los jugadores que no se presenten esta misma noche en el CAR quedarían completamente descartados para la Copa del Mundo, enviando un mensaje directo tanto a futbolistas como a clubes involucrados en la situación.

Durante el resto de su intervención, en la que no aceptó preguntas de los medios, Aguirre evitó ofrecer explicaciones o disculpas por lo ocurrido. En cambio, reafirmó su postura de mantener la concentración extraordinaria, argumentando que, desde su perspectiva, el Mundial comienza desde este momento con una preparación distinta a cualquier otra. Su discurso se centró en defender su proyecto y la disciplina del grupo, sin abrir espacio al diálogo público.

Aun así, el técnico nacional intentó bajar la tensión con el Guadalajara al dedicar unas palabras de reconocimiento, señalando que Chivas es uno de los clubes que más ha apoyado el proceso al ceder a varios de sus jugadores. También extendió ese agradecimiento a Toluca, por la disposición mostrada pese a estar compitiendo a nivel internacional, en un intento por equilibrar su mensaje tras la advertencia inicial.

A esperar el comunicado de Chivas con la nueva postura sobre la concentración de Javier Aguirre

De momento, no existe una postura oficial definitiva por parte de Chivas, aunque diversos reportes indican que Toluca respetaría el acuerdo inicial y sus jugadores no disputarían el partido de esta noche en Concacaf, presentándose en el Centro de Alto Rendimiento tal como estaba previsto. Por lo tanto, queda por ver cuál será la decisión final del Guadalajara y si se alineará con esta medida o mantendrá su postura ante una situación que sigue generando controversia.