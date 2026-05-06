El Guadalajara mantiene los trabajos en Verde Valle con cuatro de los cinco jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Toluca habría dado marcha atrás con Alexis Vega y Jesús Gallardo, ya que los jugadores dejaron la concentración y se espera que reporten en el CAR.

Amaury Vergara generó eco en la Liga MX, la FMF y la directiva de los Diablos Rojos al exigir que se respete lo establecido. “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió el dueño rojiblanco.

En medio de este contexto, y luego de la conferencia de prensa de Javier Aguirre, desde Toluca ya habrían modificado sus planes. “Toluca. Jesús Gallardo y Alexis Vega han dejado ya la concentración de los Diablos, a la espera de reportar con Selección Mexicana”, escribió Adriana Maldonado, periodista de ESPN, en X.

Cabe destacar que en Verde Valle se mantienen los trabajos y que Chivas cuenta con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González, mientras que Brian Gutiérrez está varado en Chicago. Se espera que el Guadalajara permita a los jugadores romper filas para que a las 20:00 del Centro de México reporten en el CAR.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.